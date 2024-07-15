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Кейн проиграл шестой финал в карьере

Нападающий сборной Англии Кейн проиграл шестой финал в карьере

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Lee Smith/Reuters

Нападающий мюнхенской «Баварии» и сборной Англии Гарри Кейн упустил возможность выиграть первый трофей в профессиональной карьере по итогам финала чемпионата Европы 2024 года против сборной Испании.

Форвард, который вместе с командой потерпел поражение в решающей игре континентального турнира, проиграл шестой финал в карьере. До этого Кейн дважды проигрывал в финале Кубка английской лиги, уступал в финале Лиги чемпионов 2019 года, в Суперкубке Германии 2023 года и финале Евро-2020.

Финальная встреча между сборными Англии и Испании завершилась со счетом 2:1. Счет в матче открыла Испания на 47-й минуте, отличился Нико Уильямс с передачи Ламина Ямаля. Англия сумела сравнять на 73-й минуте, гол оформил Коул Палмер, ему ассистировал Джуд Беллингем. Победу на турнире Испании принес гол Микеля Оярсабаля, голевая передача на счету Марка Кукурельи.

Игра прошла на олимпийском стадионе в Берлине. «Газета.Ru» провела текстовую онлайн-трансляцию противостояния.

Ранее сообщалось, что Англия 58 лет не может одержать победу на чемпионатах мира и Европы.

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