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Карпин признался, зачем вызвали Дзюбу в сборную России

Карпин: мы вызывали Дзюбу для болельщиков
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Александр Вильф/РИА Новости

Главный тренер сборной России Валерий Карпин заявил, что форвард Артем Дзюба был вызван в национальную команду для болельщиков, передает «Матч ТВ».

«Поразил ли меня ажиотаж вокруг Дзюбы? Нет, мы вызывали его для болельщиков», — сказал Карпин.

19 марта Дзюба стал рекордсменом по забитым голам за национальную команду, отличившись в матче с Гренадой (5:0). Теперь на его счету 31 мяч за национальную команду. По этому показателю он обошел Александра Кержакова (30).

13 марта нападающий получил вызов в национальную российскую команду на мартовские матчи. После матча с Гренадой

Россия сыграет товарищеский матч с Замбией 25 марта в Москве. Встреча пройдет на «ВТБ Арене» и начнется в 20:00 по московскому времени. Дзюба не сыграет, он уже покинул расположение команды.

Ранее в рекордном голе Дзюбы увидели нарушение правил.

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