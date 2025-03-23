«Соперник выше уровнем, чем Гренада»: игрок сборной России о следующем матче национальной команды

Футболист сборной России Александр Ерохин высказался о следующем матче национальной команды против Замбии, заявив, что этот соперник выше уровнем, чем Гренада, передает «Советский спорт».

«Этот соперник выше уровнем, чем Гренада, и в плане интенсивности, и в плане физической подготовки», — сказал Ерохин.

Россия сыграет товарищеский матч с Замбией 25 марта в Москве. Встреча пройдет на «ВТБ Арене» и начнется в 20:00 по московскому времени. Также в марте российские футболисты сборной сразились с Гренадой и одержали победу со счетом 5:0.

После начала специальной военной операции России на Украине Международная федерация футбола (ФИФА) и Союз европейских ассоциаций (УЕФА) отстранили национальную российскую команду и российские клубы от турниров под своей эгидой. Таким образом, клубы не имеют права выступать в Лиге чемпионов, Лиге Европы, Лиге конференций, а мужская сборная была лишена возможности отобраться на чемпионат мира — 2022. Также российские футболисты не сыграли на чемпионате Европы — 2024 и не были допущены к жеребьевке чемпионата мира 2026 года, который состоится в США, Мексике и Канаде.

Ранее ФИФА начала процесс по возвращению России.