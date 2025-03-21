Глава ISU рассказал, когда станут известны россияне, которые будут участвовать в отборе на ОИ

Глава Международного союза конькобежцев (ISU) Чэ Ел Ким заявил, что имена российских спортсменов в фигурном катании, конькобежном спорте и шорт-треке, заявленных на олимпийский отбор, можно будет объявить только после завершения допинг-проверки, передает ТАСС.

«Сначала мы изучим, соответствуют ли они требованиям. Затем проверим через целенаправленные олимпийские антидопинговые программы. Тогда и узнаем. Крайний срок? У нас его нет», — сказал Чэ Ел Ким.

20 декабря ISU разрешил российским и белорусским спортсменам принимать участие в квалификации на зимние Олимпийские игры — 2026 в нейтральном статусе. Речь идет о фигуристах, конькобежцах и шорт-трекистах.

Квалификационный турнир по фигурному катанию на Олимпийские игры пройдет в Китае с 17 по 21 сентября будущего года. Зимняя Олимпиада состоится в феврале 2026 года в итальянских Милане и Кортине-д'Ампеццо.

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