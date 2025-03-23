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Стало известно, как будет проходить церемония в честь покорения Овечкиным рекорда

Инсайдер Джонстон: церемония в честь рекорда Овечкина пройдет в реальном времени
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Daniel Kucin Jr./Imagn Images/Reuters

Инсайдер Крис Джонстон в своих соцсетях рассказал, что церемония в честь рекорда хоккеиста «Вашингтона» по заброшенным шайбам в Национальной хоккейной лиге (НХЛ) будет проходить в реальном времени.

Матч прервут на семь минут, когда Овечкин забросит рекордную шайбу. После рекордного гола произойдет остановка матча и начнется церемония, на которой будут присутствовать Уэйн Гретцки и комиссар НХЛ Гэри Беттмэн. Также на матчи «Вашингтона» будут ездить 15 представителей НХЛ, когда россиянину останется четыре гола до рекорда.

В ночь на 21 марта «Вашингтон» победил «Филадельфию Флайерз» со счетом 3:2 и гарантировал себе выход в плей-офф. В этом матче Овечкин хоккеист довел общее количество шайб, заброшенных им в играх регулярных чемпионатов НХЛ, до 888.

Отставание российского спортсмена от «вечного» снайперского рекорда легендарного канадского форварда Уэйна Гретцки составляет всего шесть голов. Канадец, в том числе выступавший за «Нью-Йорк Рейнджерс», за свою карьеру смог забросить 894 шайбы.

Ранее НХЛ вновь обновила прогноз, когда Овечкин побьет рекорд Гретцки.

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Хоккей. НХЛ
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