Роналду оформил 926-й гол в карьере

«Аль-Наср» сыграл вничью с «Аль-Шабабом» в 24-м туре чемпионата Саудовской Аравии.

Встреча, которая состоялась на стадионе «Аль-Авваль Парк» в Эр-Рияде, завершилась с результатом 2:2. В составе «Аль-Насра», который с 52-й минуты играл в меньшинстве, отличились Айман Яхья и Криштиану Роналду, за «Аль-Шабаб» забили Абдерразак Хамдалла и Мохаммед Аль-Швирех.

Для 40-летнего португальского нападающего этот гол, который он оформил на 11-й компенсированной к первому тайму минуте, стал 926-м в карьере.

В январе 2023 года Роналду вместе с семьей переехал в Саудовскую Аравию и стал нападающим «Аль-Насра». Несмотря на то, что в стране нельзя жить под одной крышей мужчине и женщине вне брака, легендарному футболисту пошли навстречу и разрешили совместное проживание с матерью его детей Джорджиной Родригес.

Действующий контракт футболиста с командой рассчитан до конца сезона-2024/25. В СМИ ранее уже появилась информация, что стороны договорились о продлении трудового соглашения. По условиям нового контракта Роналду станет владельцем 5% доли клуба.

Ранее в посольстве Ирана отреагировали на слух про 99 ударов плетью для Роналду.