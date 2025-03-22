Российского вратаря признали второй звездой в матче НХЛ

Российский вратарь клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Нью-Йорк Рейнджерс» Игорь Шестеркин был признан второй звездой матча регулярного чемпионата против «Ванкувера».

Встреча, которая состоялась на арене «Мэдисон Сквер Гарден» в Нью-Йорке, завершилась победой хозяев со счетом 5:3. В первом периоде отличился форвард гостей Дакота Джошуа на 12-й минуте. Во втором отрезке равновесие восстановил защитник «Нью-Йорка» Адам Фокс на 32-й минуте. Большая часть событий пришлась на третий период: «Нью-Йорк» вышел вперед, благодаря голу Джонни Бродзински на 42-й минуте, но «Ванкувер» сравнял на 52-й минуте — отличился Дрю О'Коннор. «Рейнджерс» снова вышли вперед на 53-й минуте — забил Ки-Андре Миллер, «Ванкувер» вновь сравнял на 56-й минуте усилиями Брока Босера. На той же минуте Бродзински оформил дубль, а на 60-й — в пустые ворота забил Джей Ти Миллер.

Российский вратарь «Рейнджерс» Игорь Шестеркин отразил 37 бросков из 40 и был признан второй звездой в матче.

«Нью-Йорк» набрал 74 очка и занимает девятое место в Восточной конференции. «Ванкувер» имеет 76 баллов и также идет девятым на Западе.

Ранее отстраненный за допинг российский хоккеист обратился к болельщикам.