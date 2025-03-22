Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Российского вратаря признали второй звездой в матче НХЛ

«Рейнджерс» со счетом 5:3 обыграли «Ванкувер» в НХЛ
close
Алексей Куденко/РИА Новости

Российский вратарь клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Нью-Йорк Рейнджерс» Игорь Шестеркин был признан второй звездой матча регулярного чемпионата против «Ванкувера».

Встреча, которая состоялась на арене «Мэдисон Сквер Гарден» в Нью-Йорке, завершилась победой хозяев со счетом 5:3. В первом периоде отличился форвард гостей Дакота Джошуа на 12-й минуте. Во втором отрезке равновесие восстановил защитник «Нью-Йорка» Адам Фокс на 32-й минуте. Большая часть событий пришлась на третий период: «Нью-Йорк» вышел вперед, благодаря голу Джонни Бродзински на 42-й минуте, но «Ванкувер» сравнял на 52-й минуте — отличился Дрю О'Коннор. «Рейнджерс» снова вышли вперед на 53-й минуте — забил Ки-Андре Миллер, «Ванкувер» вновь сравнял на 56-й минуте усилиями Брока Босера. На той же минуте Бродзински оформил дубль, а на 60-й — в пустые ворота забил Джей Ти Миллер.

Российский вратарь «Рейнджерс» Игорь Шестеркин отразил 37 бросков из 40 и был признан второй звездой в матче.

«Нью-Йорк» набрал 74 очка и занимает девятое место в Восточной конференции. «Ванкувер» имеет 76 баллов и также идет девятым на Западе.

Ранее отстраненный за допинг российский хоккеист обратился к болельщикам.

Все новости на тему:
Хоккей. НХЛ
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами