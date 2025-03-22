В России видят в Макгрегоре успешного главу Ирландии

Бывший временный чемпион мира по версии Всемирной боксерской ассоциации (WBA) Валерий Брудов в беседе с «Газетой.Ru» заявил, что бывший чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Конор Макгрегор в случае победы на президентских выборах в Ирландии может стать успешным политиком.

По его словам, спортсмен может добиться успеха в новой роли благодаря менеджерскому опыту.

«Его управленческий опыт может помочь на президентском посту, безусловно. Собрать вокруг себя успешную команду — это крайне важно, в спорте ему это удалось. У него получился успешный алкогольный бизнес, он продал его в плюс, так что талант руководителя у Макгрегора есть, это факт», — заявил Брудов.

Макгрегор планирует принять участие в ближайших выборах в ноябре 2025 года. Известно, что боец является жестким противником мигрантов в Ирландии и даже недавно встречался с президентом США Дональдом Трампом по этому вопросу. Там Макгрегор раскритиковал правительство своей страны за то, что они поощряют нелегальную миграцию.

Последним боем 36-летнего Макгрегора стал поединок с американцем Дастином Порье на турнире UFC 264. Встреча была завершена уже в первом раунде, а по ее итогам ирландец получил перелом ноги.

Ранее в России предсказали Конору Макгрегору кресло президента Ирландии.