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Массовый завал лыжниц случился на чемпионате России

В марафоне на чемпионате России произошел массовый завал лыжниц
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На чемпионате России по лыжным гонкам в Выльгороте произошел массовый завал лыжниц во время масс-старта на 50 километров классическим стилем.

В гонке участвовала, в том числе, олимпийская чемпионка в эстафете Юлия Ступак, вернувшаяся к выступлениям после паузы. Она сумела обойти завал.

Чемпионат России по лыжным гонкам 2025 проходит 22 и 23 марта.

Российские спортсмены отстранены Международной федерацией лыжного спорта и сноуборда (FIS) от выступлений на мировой арене с марта 2022 года. 30 января глава FIS Йохан Элиаш, который претендовал на пост главы Международного олимпийского комитета (МОК), заявил, что федерации зимних видов спорта могут адаптировать опыт участия российских атлетов в летней Олимпиаде — 2024 для зимних Олимпийских игр — 2026.

25 февраля МОК призвал международные федерации допустить российских спортсменов до зимних Олимпийских игр — 2026. По информации СМИ, в МОК уверены, что Олимпиада-2024 в Париже, где от России принимали участие 15 человек в нейтральном статусе, была успешна, и они хотят применить подобную схему и на ОИ-2026.

Ранее у олимпийского чемпиона Александра Большунова вновь возникли проблемы со спиной.

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