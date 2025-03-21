«Все будут счастливы»: в «Динамо» оценили вероятное возвращение Овечкина

Гендиректор «Динамо» Сушко о возвращении Овечкина: все в России будут счастливы

Генеральный директор московского «Динамо» Сергей Сушко заявил, что в России все будут рады, если российский нападающий и капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин вернется в столичный клуб. Его слова приводит «Советский спорт».

«Все, кто имеет отношение к «Динамо», будут только счастливы, если Александр Михайлович когда-нибудь окажется в нашей команде. Думаю, не только любители хоккея, а все в России будут счастливы. Но это должно быть его решение. Если он когда-нибудь примет его, провести в любой ипостаси время в «Динамо», мы будем только рады», — отметил он.

В марте Овечкин заявил, что не планирует продлевать с «Вашингтоном» контракт, который заканчивается в 2026 году, и собирается вернуться в московское «Динамо».

В ночь на 21 марта «Вашингтон» обыграл «Филадельфию Флайерз» со счетом 3:2 и гарантировал себе выход в плей-офф. Также «Кэпиталз» стали первой командой, набравшей 100 очков в нынешнем сезоне НХЛ.

Овечкин, который провел на льду чуть больше 15 минут, нанес четыре броска в створ ворот противника и отличился одним голом. Тем самым хоккеист довел общее количество шайб, заброшенных им в играх регулярных чемпионатов НХЛ, до 888.

Теперь отставание российского спортсмена от Гретцки составляет всего шесть голов. Канадский хоккеист, в том числе выступавший за «Нью-Йорк Рейнджерс», за свою карьеру смог забросить 894 шайбы.

Ранее Овечкин установил рекорд НХЛ.