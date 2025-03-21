Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Бывший тренер «Спартака» оценил шансы Испании на разгром Нидерландов

Экс-тренер «Спартака» Рианчо: Испания вряд ли сможет разгромить Нидерланды
close
Revierfoto/Keystone Press Agency/Global Look Press

Испанский футбольный тренер Рауль Рианчо, известный по работе в московском «Спартаке», который возглавлял в качестве исполняющего обязанности главного тренера после отставки итальянца Массимо Карреры, рассказал о своих ожиданиях от ответного матча между сборными Испании и Нидерландов в Лиге наций УЕФА.

«Я думаю, что для Испании ничья 2:2 в первом матче - это хороший результат. Ламин Ямаль – очень хороший игрок. Теперь нам следует набраться терпения, тогда мы обязательно добьетесь больших успехов. Матчи между Нидерландами и Испании всегда упорные, надеюсь, нам удастся победить. Но вряд ли будет разгром», — приводит слова Рианчо ODDS.ru.

В первом четвертьфинальном матче сборные Нидерландов и Испании разошлись ничьей со счетом 2:2 в Роттердаме. Ответный поединок пройдет на поле Испании, которая считается фаворитом. Победитель сыграет в полуфинале с Хорватией или Францией. В их паре в первой встрече хорваты были сильнее со счетом 2:0.

Ранее Артем Дзюба покинул расположение сборной России.

Все новости на тему:
Летние виды спорта
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами