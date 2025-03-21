Бывший тренер «Спартака» оценил шансы Испании на разгром Нидерландов

Испанский футбольный тренер Рауль Рианчо, известный по работе в московском «Спартаке», который возглавлял в качестве исполняющего обязанности главного тренера после отставки итальянца Массимо Карреры, рассказал о своих ожиданиях от ответного матча между сборными Испании и Нидерландов в Лиге наций УЕФА.

«Я думаю, что для Испании ничья 2:2 в первом матче - это хороший результат. Ламин Ямаль – очень хороший игрок. Теперь нам следует набраться терпения, тогда мы обязательно добьетесь больших успехов. Матчи между Нидерландами и Испании всегда упорные, надеюсь, нам удастся победить. Но вряд ли будет разгром», — приводит слова Рианчо ODDS.ru.

В первом четвертьфинальном матче сборные Нидерландов и Испании разошлись ничьей со счетом 2:2 в Роттердаме. Ответный поединок пройдет на поле Испании, которая считается фаворитом. Победитель сыграет в полуфинале с Хорватией или Францией. В их паре в первой встрече хорваты были сильнее со счетом 2:0.

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