«Его уже списали»: мать Дзюбы о рекорде форварда

Мать Дзюбы о рекорде: его же списали уже, но мы рады, что все получилось

Светлана Дзюба, мать нападающего тольяттинского «Акрона» Артема Дзюбы, поделилась эмоциями от рекорда сына по голам за сборную России и заявила, что в семье очень рады тому, что это свершилось. Ее слова приводит «ВсеПроСпорт».

«Конечно, всей семьей переживали, вызовут ли Артема в сборную, ждали этого момента. Мы не думали, что шансов нет. Хотя его же списали уже [в сборной]. Но мы очень рады, что все так хорошо получилось – Артема вызвали, и он побил этот рекорд. Всем большое спасибо, мы очень счастливы!» — поделилась она.

19 марта Дзюба стал рекордсменом по забитым голам за национальную команду, отличившись в матче с Гренадой (5:0). Теперь на его счету 31 мяч за национальную команду. По этому показателю он обошел Александра Кержакова (30).

13 марта нападающий получил вызов в национальную российскую команду на мартовские матчи. До этого Дзюба играл за сборную России в 2021 году в матче против Дании на чемпионате Европы (1:4). Он не получал вызов с тех пор, как Карпин возглавил национальную команду.

Ранее появилась информация, что семья Дзюбы владеет недвижимостью на сумму свыше миллиарда рублей.