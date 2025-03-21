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«Бомжей полно»: игрок клуба РПЛ о жизни в Лос-Анджелесе

Футболист махачкалинского «Динамо» Алибеков: в Лос-Анджелесе полно бомжей
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Виталий Тимкив/РИА Новости

Игрок махачкалинского «Динамо» Муталип Алибеков, тренировавшийся в академии «Олимпика Юнайтед» в Лос-Анджелесе, рассказал о своих впечатлениях от американского города, а также высказался о разнице в менталитете. Его слова приводит Sport24.

«Есть тусклые районы, но и цивильные тоже. А вот бомжей там, кстати, полно. С плакатами стояли: «Подайте». <...> По сравнению с Дагестаном разница в менталитете была. У американцев как-то все более открыто. За ручку могут в школах ходить, встречаться. Там к этому отношение спокойное. В первое время было дискомфортно, непривычно», — вспомнил он.

Алибеков, которому 27 лет, в текущем сезоне Российской премьер-лиги (РПЛ) сыграл за махачкалинскую команду девять матчей. Он не сумел записать на свой счет результативных действий, однако дважды был удален с поля во время игр.

«Динамо», которое вышло в РПЛ в сезоне-2024/25, располагается на десятом месте в турнирной таблице национального первенства, набрав 21 очко после 21-го сыгранного тура.

В 22-м туре РПЛ, который состоится в конце марта, махачкалинская команда сыграет на выезде с московским ЦСКА. Игра пройдет 29 числа, стартовый свисток для футболистов прозвучит в 19:30 по московскому времени.

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