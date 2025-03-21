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Бывший американский сноубордист: поеду на Олимпиаду только ради России

Сноубордист Уайлд заявил, что поедет на Олимпиаду только ради России
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Рамиль Ситдиков/РИА Новости

Двукратный олимпийский чемпион по сноуборду в составе сборной России Вик Уайлд поделился, что для него было бы честью снова представить Россию на Олимпийских играх. Об этом спортсмен заявил РИА Новости.

«Для меня было бы честью представлять Россию на Олимпийских играх еще один раз. Если я получу звонок от Федерации сноуборда России, а другие государственные учреждения серьезно отнесутся к тому, чтобы я выступил в последний раз, тогда я немедленно начну готовиться к Олимпиаде», – сказал Уайлд.

Зимняя Олимпиада 2026 года пройдет в Италии с 6 по 22 февраля в Милане и Кортина‑д'Ампеццо. С марта 2022 года российские спортсмены отстранены от выступлений на мировой арене по рекомендации МОК. 30 января кандидат в президенты организации, глава Международной федерации лыжного спорта и сноуборда (FIS) Йохан Элиаш заявил, что федерации зимних видов спорта могут адаптировать опыт участия российских атлетов в летней Олимпиаде-2024 для зимних Олимпийских игр — 2026.

Ранее президент Международного олимпийского комитета (МОК) заявила, что хочет видеть россиян на Олимпиаде.

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