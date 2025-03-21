Голкипер «Вашингтона» об Овечкине: очередной гол в важный момент

Вратарь «Вашингтон Кэпиталз» Чарли Линдгрен заявил, что в матче с «Филадельфией» Александр Овечкин забросил очередную важную шайбу, передает сайт Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

«Мне нравится на это смотреть. Очередной важный гол в важный момент, который позволяет нам двигаться вперед. Еще один важный гол и еще один шаг ближе к цели», — сказал Линдгрен.

Овечкин, который провел на льду чуть больше 15 минут, нанес четыре броска в створ ворот противника и отличился одним голом. Тем самым хоккеист довел общее количество шайб, заброшенных им в играх регулярных чемпионатов НХЛ, до 888.

Теперь отставание российского спортсмена от Гретцки составляет всего шесть голов. Канадский атлет, в том числе выступавший за «Нью-Йорк Рейнджерс», за свою карьеру смог забросить 894 шайбы.

В следующем матче «Вашингтон» сыграет на своей площадке с «Флоридой». Встреча состоится 23 марта. Команды выйдут на площадку в 0:00 по московскому времени.

Ранее «Вашингтон» Овечкина первым вышел в плей-офф НХЛ-2025.