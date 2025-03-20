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В Госдуме дали совет новому главе МОК

Свищев: надеюсь, Ковентри вступит в конструктивный диалог с ОКР и Дегтяревым
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Алексей Даничев/РИА Новости

Депутат Госдумы Дмитрий Свищев оценил избрание Кирсти Ковентри на пост нового президента Международного олимпийского комитета (МОК). Его слова приводит «Советский спорт».

«К кандидатуре Ковентри отношусь спокойно. Неизвестно, как она будет относиться к России. Надеюсь, что она войдет в историю в качестве президента-реформатора и начнет свое президентство со вступления в конструктивный диалог с ОКР и Дегтяревым», — заявил Свищев.

Новый глава был избран по итогам первого раунда голосования, которое состоялось 20 марта на 144‑й сессии МОК в Греции.

41-летняя Ковентри стала первой женщиной в истории во главе МОК. Она является членом организации с 2013 года. Будучи спортсменкой, она завоевала семь медалей Олимпийских игр в плавании, из них две золотых. Она член МОК с 2013 года. В ее активе два золота, четыре серебра и бронза Олимпийских игр в плавании.

26 февраля МОК принял отставку Томаса Баха с поста главы организации. Решение вступит в силу после 23 июня 2025 года, когда полномочия будут переданы новому главе МОК.

Ранее Владимир Путин поздравил нового президента МОК Ковентри.

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