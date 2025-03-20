Тарпищева переизбрали членом МОК

Глава Федерации тенниса России (ФТР) Шамиль Тарпищев переизбран членом Международного олимпийского комитета (МОК) до 31 декабря 2028 года. Об этом сообщает пресс-служба организации.

Выборы состоялись в Греции на 144-й сессии МОК. Основным критерием переизбрания был возраст на окончание срока — 80 лет для тех, кого избрали в XX веке и 70 лет для тех, кого избрали позже.

77-летний Тарпищев является членом МОК с 1994 года. С 1999 года занимает пост президента ФТР, а в 2024 году был переизбран на новый четырехлетний срок.

В конце февраля 2022 года МОК выступил с обращением в адрес международных спортивных федераций и рекомендовал им не допускать российских и белорусских атлетов к любым соревнованиям. В конце 2023 года организация решила допустить россиян и белорусов до ОИ-2024 в качестве нейтральных спортсменов. Для участия им необходимо было выполнить ряд требований и пройти квалификацию. Медали россиян и белорусов не учитываются в медальном зачете.

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