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Генменеджер «Вашингтона» — об Овечкине: так 39-летние обычно не играют

Генменеджер «Вашингтона» Патрик об Овечкине: В конце концов, ему 39 лет
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Geoff Burke/IMAGN IMAGES/Reuters

Генеральный менеджер «Вашингтон Кэпиталз» Крис Патрик заявил, что нужно было строить команду вокруг форварда клуба Александра Овечкина, передает New York Times.

«Нужно было создать вокруг него поддержку, которая позволит ему находиться в лучшей позиции для гола. В конце концов, ему 39 лет, а он играет так, как 39-летние обычно не играют. Мы должны были это учитывать и строить команду вокруг него», — сказал Патрик.

В ночь на 19 марта «Вашингтон» переиграл «Детройт Ред Уингз» со счетом 4:1.Овечкин не забил, но записал на свой счет голевую передачу.

В матче против «Сан-Хосе Шаркс», который состоялась в ночь на 16 марта и завершилась со счетом 5:1 в пользу «столичных», Овечкин отметился голом. 39-летний россиянин, который занимает второе место в списке лучших бомбардиров в истории НХЛ, увеличил общее количество своих голов в чемпионатах до 887. Таким образом, он отстает от «вечного» снайперского рекорда канадца Уэйна Гретцки на семь голов, а чтобы побить рекорд, ему нужно поразить ворота соперников восемь раз.

Следующий матч «Вашингтон» сыграет 21 марта против «Филадельфии Флайерз», стартовая сирена прозвучит в 2:00 по московскому времени.

Ранее владелец «Вашингтона» назвал Овечкина настоящей легендой хоккея.

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