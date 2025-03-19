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Хоккейный агент предложил проводить серии матчей между молодыми хоккеистами России и США

Агент Дементьев: можно проводить матчи между молодыми хоккеистами России и США
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Jonathan Ernst/Reuters

Хоккейный агент Алексей Дементьев в разговоре с корреспондентом «Газеты.Ru» назвал города, в которых могут пройти матчи между игроками Национальной хоккейной лиги (НХЛ) и Континентальной хоккейной лиги (КХЛ), а также предложил проводить серии игр между молодыми хоккеистами России и США.

«Где может пройти матч между игроками КХЛ и НХЛ? Я считаю, что должен пройти не один матч, а серия игр между Россией и США. Какие города должны принять матчи? В России игры могут пройти в Москве, Санкт-Петербурге и Казани. В США можно сыграть в Нью-Йорке, Бостоне и Детройте. В США там хоккей очень популярен.

Но я бы еще сказал, что не надо забывать о матчах между молодыми хоккеистами, которым 16, 17 18 лет, 20 лет. Раньше была такая серия игр в ноябре, когда молодые россияне летали играть со сверстниками из Канады. Можно поменять Канаду на США, летать туда, делать серии матчей между молодежными и юношескими командами. Американцы в текущий момент являются победителями практически всех последних чемпионатов мира разных возрастов.

Могут ли молодые хоккеисты США прилетать на такие матчи в Россию? Это отдельная история. У американцев есть отдельная программа, там есть целые команды, которые играют в чемпионате USHL. Для них нет проблемы, чтобы подгадать расписание и съездить на матчи в Россию. С нашей стороны тоже есть возможности, чтобы собирать эти сборные и играть в России. В этом плане мы более гибкие, чем другие страны в этом вопросе», — сказал Дементьев.

Ранее Владислав Третьяк позитивно оценил идею матча между НХЛ и КХЛ, вспомнив Овечкина.

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