Стало известно, как «Вашингтон» поддержит погоню Овечкина за рекордом Гретцки

«Вашингтон» объявил об акциях в поддержку Овечкина в гонке за рекордом Гретцки

Клуб Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Вашингтон Кэпиталз» объявил о нескольких акциях для болельщиков в поддержку российского нападающего Александра Овечкина в его погоне за снайперским рекордом Уэйна Гретцки. Об этом сообщает официальный сайт клуба.

Известно, что основными моментами станут возможности для взаимодействия с болельщиками, цифровые активации, розничные товары, партнёрские активации и специальные программы Monumental Sports Network. Также на домашнем стадионе команды будет установлен трон «Gr8 Chase» со специальным обратным отсчетом.

Также по всему городу Вашингтон будут установлены счетчики, а болельщикам будут доступны бесплатные таблички и стикеры в различных социальных сетях в поддержку Овечкина.

Встреча против «Сан-Хосе», которая состоялась в ночь на 16 марта, завершилась со счетом 5:1 в пользу «столичных», а Овечкин отметился голом. 39-летний россиянин, который занимает второе место в списке лучших бомбардиров в истории НХЛ, увеличил общее количество своих голов в чемпионатах до 887.

Лидером по этому показателю остается канадский форвард Уэйн Гретцки, на счету которого 894 гола в 1487 матчах.

«Столичные» возглавляют Восточную конференцию в этом сезоне, набрав 96 очков за 67 игр. В общей таблице НХЛ «Вашингтон» идет на второй позиции, уступая по дополнительным показателям «Виннипег Джетс». В следующем матче «Вашингтон» сыграет с «Детройт Ред Уингз». Встреча пройдет 19 марта, стартовая сирена прозвучит в 2:00 по московскому времени.

Ранее в НХЛ обновили прогноз, когда Овечкин побьет рекорд Гретцки.