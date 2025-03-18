Чемпион «Больших шлемов» одним словом охарактеризовал достижение Андреевой

Знаменитый в прошлом отечественный теннисист, двукратный чемпион турниров «Большого шлема» в миксте и двукратный финалист «шлемов» в парном разряде Андрей Ольховский в комментарии для «Газеты.Ru» высказался о победе 17-летней россиянки Мирры Андреевой в турнире категории WTA 1000 в Индиан-Уэллс.

«В первую очередь хочется поздравить Мирру – великолепный результат. С моей точки зрения, даже не великолепный, а уникальный. Два таких турнира в 17 лет выиграть! Перелететь с одного континента на другой и остаться в форме, показать такой великолепный теннис и остаться в форме – это многого стоит. Та еще молодчина!» — считает Ольховский.

Андреева одержала победы на двух подряд турнирах 1000-й категории, второй по статусу после «Большого шлема». В Индиан-Уэллс россиянка поочередно обыграла вторую ракетку мира Игу Швентек из Польши и первый номер рейтинга белоруску Арину Соболенко. После победы в Индиан-Уэллс Андреева поднялась с одиннадцатой на шестую позицию в мировом рейтинге WTA. На ее счету 4710 рейтинговых баллов.

Ранее Андреева получила неожиданное поздравление с победой на турнире в США.