«Была его собственностью»: украинская теннисистка рассказала о домогательствах тренера

Бывшая украинская теннисистка Юлия Вакуленко призналась, что ее домогался тренер, когда она была несовершеннолетней. Ее слова приводит издание L'Equipe.

Экс-теннисистка подчеркнула, что ее мать делегировала ему полномочия, и мужчина, которому тогда был 41 год, занимался всеми организационными вопросами, в том числе и бронировал гостиницы.

«Мы жили с ним в одной комнате. Он лежал со мной, ласкал меня, прижимал к себе. Он говорил, что очень любит меня, что я его, что я буду его женой и стану чемпионкой только благодаря ему. Мне всегда приходилось подчиняться ему, даже в сексуальных отношениях. Я была его собственностью, из-за чего очень сильно страдала», — рассказала она.

Теннисистка родилась в Ялте, а позже переехала в Югославию, чтобы иметь возможность заниматься теннисом на профессиональном уровне. Когда ей было 15 лет, она провела на профессиональном уровне первые 17 матчей и проиграла только один из них. В 1999 году она получила приглашение на «Ролан Гаррос» для юниоров, где и встретила тренера, о домогательствах которого заявила сейчас.

Вакуленко завершила карьеру в 2009 году в возрасте 25 лет. В мировом рейтинге Женской теннисной ассоциации она не поднималась выше 32-й позиции.

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