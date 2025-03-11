Футболист сборной России Миранчук стал отцом во второй раз

Полузащитник швейцарского «Сьона» и сборной России Антон Миранчук стал отцом во второй раз. Об этом рассказала супруга футболиста Дарья на своей странице в социальной сети.

Она опубликовала фотографию из роддома с мужем, старшим сыном и новорожденной дочкой и написала: «Нашей девочке сегодня одна неделя 04.03».

В 2022 году футболист и его супруга стали родителями в первый раз, у них родился сын, которого назвали Александр.

29-летний Миранчук подписал в начале сентября 2024 со «Сьоном» контракт на два года. 22 сентября 28-летний полузащитник дебютировал в новой команде в матче чемпионата с «Лугано» (0:0). В текущем сезоне за швейцарскую команду он провел 15 поединков, в которых записал на свой счет два гола и одну результативную передачу. Его действующее соглашение с командой рассчитано до 2026 года.

Миранчук всю взрослую карьеру провел в московском «Локомотиве». Вместе с «железнодорожниками» он выиграл чемпионат России и завоевал три Кубка страны. Он получает вызовы в национальную сборную России с 2017 года.

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