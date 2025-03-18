В Болгарии провели минуту молчания в память о живом футболисте

Болгарский клуб «Арда» извинился за минуту молчания в память о живом футболисте

Болгарский футбольный клуб «Арда» извинился в своих соцсетях за то, что провел минуту молчания в память о бывшем игроке команды Петко Ганчеве, который оказался жив.

«Приносим огромные извинения Петко Ганчеву и его родственникам. Клуб получил неверную информацию о судьбе Ганчева. Мы желаем Петко Ганчеву долгих лет крепкого здоровья и успехов», — говорится в заявлении.

Минута молчания прошла перед матчем 25-го тура чемпионата Болгарии, в котором «Арда» встречалась с софийским «Левски».

В турнирной таблице чемпионата Болгарии «Арда» занимает пятое место, набрав 41 очко. Лидирует в турнире «Лудогорец» из Разграда, набрав 64 очка, второе место занимает софийский «Левски», имея в активе 52 балла, замыкает тройку сильнейших «Черно море». Коллектив из Варны набрал 47 очков.

В следующем матче болгарского чемпионата «Арда» сыграет с клубом «Берое». Матч состоится 30 марта. Стартовый свисток арбитра запланирован на 13:30 по московскому времени.

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