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Глава Международной федерации хоккея объявил дату встречи по вопросу допуска россиян к Олимпиаде

Глава ИИХФ Тардиф: вопрос об участии России в ОИ будет решен не раньше 20 марта
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Григорий Сысоев/РИА Новости

Глава Международной федерации хоккея (ИИХФ) Люк Тардиф заявил, что вопрос об участии сборных России по хоккею в Олимпийских играх будет решен не раньше 20 марта, после того, как пройдут выборы президента Международного олимпийского комитета (МОК). Об этом сообщает ТАСС.

«На сессии МОК буду я и генеральный секретарь ИИХФ. Встреча с новым президентом МОК пройдет после сессии, никаких отдельных встреч с ним на ней не запланировано», — заявил Тардифф.

Выборы президента Международного олимпийского комитета (МОК) состоятся в Афинах 20 марта в рамках сессии организации. В гонке на пост президента МОК участвуют вице-президент организации Хуан Антонио Самаранч - младший (Испания), член исполкома МОК Кирсти Ковентри (Зимбабве), президент Международной ассоциации легкоатлетических федераций Себастьян Коу (Великобритания), президент Международного союза велосипедистов Давид Лапартьян (Франция), член исполкома МОК Фейсал аль-Хусейн (Иордания), президент Международной федерации лыжного спорта и сноуборда Йохан Элиаш (Швеция/Великобритания), президент Международной федерации гимнастики Моринари Ватанабэ (Япония).

Совет ИИХФ поддержал инициативу продлить санкции в отношении российских команд и не допускать их на международные соревнования сезона-2025/26.

Ранее сообщалось, что Федерация хоккея России (ФХР) направляла письмо в ИИХФ из-за недопуска сборной.

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Хоккей. Сборная России
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