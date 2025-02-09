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«Спартак» призвали забыть про Промеса

Ветеран ЦСКА Пономарев заявил, что Промес не нужен «Спартаку»
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Григорий Сысоев/РИА Новости

Бывший защитник московского ЦСКА Владимир Пономарев в интервью «Газете.Ru» заявил, что столичному «Спартаку» нет необходимости подписывать контракт с нидерландским футболистом Квинси Промесом.

По его словам, голландец уже отыграл лучшие годы в составе красно-белых.

«Ни в коем случае его нельзя возвращать в «Спартак»! Все, его поезд уехал! Он свое отыграл, причем неплохо. Но он бездельник, может разложить весь коллектив. У них сейчас отличная команда собралась, не нужен ей он. Промес — любитель играть на чистых мячах, а у «Спартака» получаются комбинации, интересная игра впереди. Сейчас он так уже не сыграет. Раньше он играл здорово, мог обводящими ударами голы забивать, на скорости кого-то обыгрывать. Но сейчас все, он все потерял, абсолютно — и уверенность, и молодость. Думаю, что «Спартак» даже не станет рассматривать вариант возвращения», — заявил Пономарев.

Контракт Промеса со «Спартаком» истек 30 июня 2024 года. Клуб не стал продлевать с ним трудовое соглашение. 5 сентября Промес официально стал игроком «Дубай Юнайтед», который выступает во второй лиге ОАЭ.

14 февраля 2024 года суд Амстердама приговорил Промеса к шести годам тюремного заключения по делу о контрабанде кокаина. Слушания по делу прошли 24 января, прокуратура запрашивала Промесу девять лет тюремного заключения. 16 февраля голландца объявили в международный розыск. Также у него есть срок (1,5 года) за то, что он ударил ножом двоюродного брата во время семейной вечеринки.

Ранее бывший тренер «Спартака» рассказал об особенностях зимнего трансферного окна.

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