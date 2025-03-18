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Экс-футболист «Зенита»: я бы проверил игроков «Спартака» на допинг

Экс-футболист «Зенита» Чухлов заявил, что проверил игроков «Спартака» на допинг
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Алексей Филиппов/РИА Новости

Экс-футболист петербургского «Зенита» Борис Чухлов заявил, что проверил бы игроков московского «Спартака» на допинг после победы над клубом с берегов Невы в матче Российской премьер-лиги (РПЛ), передает «РБ Спорт».

«Спартак» их перебегал, просто задавил физически, не дал игрокам «Зенита» головы поднять. Я бы вообще игроков «Спартака» на допинг проверил. Нет, москвичи выиграли по делу, их тренеры здорово просчитали «Зенит», — сказал Чухлов.

Встреча, которая состоялась в Москве на стадионе «Лукойл Арена», завершилась с результатом 2:1. Первый гол в поединке оформил игрок красно-белых Кристофер Мартинс на второй компенсированной к первому тайму минуте. «Зенит» сравнял на 84-й минуте, отличился Луис Энрике. На 90-й минуте Мартинс оформил дубль.

Ранее футболист «Спартака» заработал 1 млн рублей за 43 секунды.

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