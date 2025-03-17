Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Стали известны соперники россиян на турнире в США

Российские теннисисты узнали своих соперников на турнире в Майами
close
Aaron Doster/AP

Стали известны соперники российских теннисистов в стартовых матчах турнира Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) в американском Майами.

Седьмая ракетка мира Даниил Медведев во втором раунде сразится с французом Артуром Риндеркнешем, либо с испанцем Хауме Муньяром. Его сосед в рейтинге, 8-й номер Андрей Рублев сыграет либо с португальцем Нуну Борхесом, либо с Зизу Бергсом из Бельгии.

Карен Хачанов также во втором раунде сыграет с Ником Кирьосом из Австралии или одним из победителей квалификации. Роман Сафиуллин, который вступит в борьбу с первого круга, будет играть с американцем Дженсоном Бруксби.

По сетке в 1/4 финала Медведев может встретиться с сербом Новаком Джоковичем, а Рублев — с американцем Тейлором Фрицем.

Турнир в Майами пройдет с 20 по 31 марта.

В 2022 году Международная федерация тенниса (ITF) приостановила членство Федерации тенниса России и Федерации тенниса Белоруссии. Спортсмены из этих стран имеют право играть на турнирах Женской теннисной ассоциации (WTA) и Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) только в нейтральных статусах. При этом российские и белорусские теннисисты отстранены от участия в Кубке Билли Джин Кинг и Кубке Дэвиса.

Ранее теннисистка Ига Швентек рассказала об инциденте во время матча с Миррой Андреевой.

Все новости на тему:
Летние виды спорта
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами