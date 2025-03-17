В РФС заявили, что Россия сыграет с командой из Европы

Президент Российского футбольного союза (РФС) Александр Дюков заявил, что скоро сборная России может сыграть с европейской сборной. Его слова приводит «РБ Спорт».

«Ведутся переговоры о проведении товарищеского матча с европейской сборной, но когда мы о чем-то договоримся и подпишем договор, тогда и объявим об этом», — заявил глава РФС.

В марте российские футболисты проведут два поединка. Игра сборной России против Гренады пройдет 19 марта в Москве на «ВТБ Арене». Гренада располагается на 174-й позиции в рейтинге Международной федерации футбола (ФИФА). Также в марте сборная России сыграет против Замбии — матч состоится 25 числа.

Весной 2022 года Международная федерация футбола (ФИФА) и Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА), следуя рекомендациям Международного олимпийского комитета, приняли решение отстранить сборную России, а также все российские клубы от участия во всех соревнованиях, подконтрольных этим организациям. Российские футболисты пропустили стыковые матчи чемпионата мира 2022 года, сам мундиаль и чемпионат Европы — 2024 в Германии. Также Россия не была допущена к жеребьевке чемпионата мира 2026 года, который состоится в США, Мексике и Канаде.

Ранее было опубликовано видео первой тренировки Дзюбы в сборной России.