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В Тюмени пропал без вести спортивный журналист Круглов

В Тюмени ищут пропавшего без вести спортивного журналиста Круглова
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Лиза Алерт

Поисковый отряд «Лиза Алерт» Тюменской области сообщил о том, что без вести пропал спортивный журналист Александр Круглов.

«Пропал Круглов Александр Александрович, 40 лет. Последний раз видели в Восточном районе города», — говорится в сообщении.

Известно, что Круглов исчез, предположительно, 12 марта. Отмечается, что у него темно-русые волосы, карие глаза. В день пропажи был одет в темно-синюю куртку, синие джины и черные ботинки. Его рост составляет 178 см, худощавого телосложения.

Сообщается, что Круглов приехал в Тюмень освещать чемпионат России по биатлону.

Поделиться информацией о предполагаемом местоположении Александра можно по бесплатному номеру горячей линии 8 (800) 700-54-52. Поиск координирует LizaAlert, по данной ссылке можно следить за его ходом на ветке форума организации. Также можно обратиться в полицию по номеру 112.

Ранее сообщалось о том, что бывший футболист «Милана» пропал без вести.

Ранее был назван капитан сборной России на матч с Гренадой.

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