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Российские гимнасты выступят на международном турнире впервые с 2022 года

Российские гимнасты выступят на этапе Кубка мира впервые с 2022 года
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Сергей Бобылев/РИА Новости

Российские гимнасты выступят в нейтральном статусе на этапе Кубка мира, который пройдет в Осиеке (Хорватия) с 10 по 13 апреля.

В предварительный список участников попали 7 россиян: Кирилл Прокопьев (вольные, конь-махи), Владислав Поляшов (конь-махи, брусья), Илья Заика (кольца), Григорий Климентьев (кольца), Ангелина Мельникова (прыжок, вольные), Алена Глотова (брусья, бревно), Злата Осокина (бревно, вольные).

В последний раз представители России в гимнастике выходили на международные соревнования в марте 2022 года.

Международная федерация гимнастики в июле 2023 года сообщила о допуске спортсменов из России и Белоруссии до соревнований под эгидой организации в нейтральном статусе с 1 января 2024 года. При этом на летние Олимпийские игры — 2024 при заявленных условиях, которые выдвинул Международный олимпийский комитет, отказались ехать представители и художественной гимнастки, и спортивной гимнастки.

В начале марта стало известно, что ряд российских гимнастов получили нейтральный статус. Всего было обработано 26 заявок, и четыре спортсмена получили отказ. Нейтральный статус не получили олимпийская чемпионка Виктория Листунова, а также Елена Айлоян, Екатерина Привалова и Алексей Усачев.

Ранее на Украине возмутились приездом кандидата в президенты МОК в Москву.

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