Игрок сборной России о соперниках национальной команды: я знал, что есть такие страны

Футболист сборной России Сильянов: я знал, что есть Гренада и Замбия

Защитник московского «Локомотива» и сборной России Александр Сильянов высказался о предстоящих матчах национальной команды, заявив, что знал о существовании Гренады и Замбии, передает Sport24.

«До того, как объявили соперников сборной, такие страны, как Гренада и Замбия, я знал, но по соперникам ничего сказать не могу. Рад, что матчи будут именно в Москве», — сказал Сильянов.

Сборная России сыграет с Гренадой 19 марта, а 25 числа того же месяца проведет матч с Замбией.

Весной 2022 года Международная федерация футбола (ФИФА) и Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА), следуя рекомендациям Международного олимпийского комитета, приняли решение отстранить сборную России, а также все российские клубы от участия во всех соревнованиях, подконтрольных этим организациям. Российские футболисты пропустили стыковые матчи чемпионата мира 2022 года, сам мундиаль и чемпионат Европы — 2024 в Германии. Также Россия не была допущена к жеребьевке чемпионата мира 2026 года, который состоится в США, Мексике и Канаде.

Ранее тренер заявил, что все огорчены из-за соперников сборной России.