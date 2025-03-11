«Все огорчены»: тренер о новых соперниках сборной России

Бывший член тренерского штаба сборной России Сергей Балахнин критично оценил уровень национальных команд Замбии и Гренады, с которыми предстоит сыграть российским футболистам, и заявил об огорчении из-за таких соперников. Его слова приводит Vprognoze.ru.

«Что бы ни было, сборная должна показывать, что она есть. А то будут говорить, мол, опустили руки и тому подобное. Сборная должна жить своей жизнью, играть. Да, сейчас такие соперники, к сожалению. Нечего скрывать — все огорчены. С такими соперниками смотреть каких-то футболистов крайне сложно», — заявил он.

Сборная России сыграет с Гренадой 19 марта, а 25 числа того же месяца проведет матч с Замбией.

Весной 2022 года Международная федерация футбола (ФИФА) и Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА), следуя рекомендациям Международного олимпийского комитета, приняли решение отстранить сборную России, а также все российские клубы от участия во всех соревнованиях, подконтрольных этим организациям. Российские футболисты пропустили стыковые матчи чемпионата мира 2022 года, сам мундиаль и чемпионат Европы — 2024 в Германии. Также Россия не была допущена к жеребьевке чемпионата мира 2026 года, который состоится в США, Мексике и Канаде.

Всего в 2024 году сборная России провела пять товарищеских матчей. Подопечные Валерия Карпина обыграли Вьетнам со счетом 3:0, Белоруссию, Сербию и Сирию — 4:0, а также Бруней — 11:0.

Ранее появилась информация, что азиатская сборная хочет сыграть товарищеский матч с Россией.