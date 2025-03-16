Журналист об Овечкине: в США он бог, а в России его будут чморить

Российский журналист Павел Лысенков в эфире передачи «Отдел хоккея» предположил, что форварду Александру Овечкину будет непросто в Континентальной хоккейной лиге (КХЛ).

«Овечкина ждет очень серьезная ломка в КХЛ. Ему придется в 40+ лет перестраиваться под лигу, мотаться 68 матчей. В США он бог, любая фраза его превозносит. У нас его будут чморить, как сейчас чморят Кузнецова, Ковальчука и Дацюка», — сказал Лысенков.

39-летний россиянин, который занимает второе место в списке лучших бомбардиров в истории НХЛ, увеличил в матче «Сан-Хосе» (5:1) общее количество своих голов в ругулярных чемпионатах НХЛ до 887.

Лидером по этому показателю остается Гретцки, на счету которого 894 гола в 1487 матчах.

В ночь на 14 марта «Вашингтон» в регулярном чемпионате НХЛ проиграл «Лос-Анджелес Кингз» со счетом 3:0. Из-за этого поражения «столичные» прервали победную серию, которая насчитывала пять игр. Овечкин не сумел забить и ни разу за весь матч не нанес бросок в створ ворот.

Ранее в НХЛ обновили прогноз, когда Овечкин побьет рекорд Гретцки.

Ранее в НХЛ обновили прогноз, когда Овечкин побьет рекорд Гретцки.