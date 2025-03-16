Экс-футболист «Зенита»: половина игроков клуба не знают о 100-летии команды

Бывший футболист петербургского «Зенита» Роман Широков заявил, что половина игроков команды не знает, что клуб 25 мая 2025 года празднует 100-летие, передает «Чемпионат».

«Там половина футболистов не знает, что клуб 100-летие празднует. Легионерам сказали, но им-то чего? Не думаю, что это играет какую-то роль», — сказал Широков.

В следующем матче чемпионата России «Зенит» встретится с московским «Спартаком». Игра состоится в Москве 16 марта. Команды выйдут на поле в 19:45 по московскому времени. «Зенит» и «Краснодар» делят первое место, набрав по 43 очка. «Спартак» идет третьим, имея в активе 40 баллов. Четвертое место в чемпионате России занимает «Локомотив», набрав 40 баллов. Красно-зеленые сыграли на одну игру больше, чем «Спартак».

В матче первого круга «Зенит» и «Спартак» сыграли вничью. Встреча завершилась со счетом 0:0.

Ранее Широков рассказал, для чего существует «Зенит».