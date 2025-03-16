Президент КХЛ о возможном возвращении Овечкина в Россию: мы будем счастливы

Президент Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) Алексей Морозов оценил слова нападающего клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Вашингтон» Александра Овечкина, который не исключил возвращения в московское «Динамо» после завершения контракта с «Вашингтоном» летом 2026 года, передает «Матч ТВ».

«Конечно, мы будем счастливы и рады, если у Александра будут силы и возможности поиграть в КХЛ за клуб, который он выберет. Наверное, за «Динамо», в котором он вырос. Может быть, и за другой», — сказал Морозов.

39-летний россиянин, который занимает второе место в списке лучших бомбардиров в истории НХЛ, увеличил в матче «Сан-Хосе» (5:1) общее количество своих голов в ругулярных чемпионатах НХЛ до 887.

Лидером по этому показателю остается Гретцки, на счету которого 894 гола в 1487 матчах.

В ночь на 14 марта «Вашингтон» в регулярном чемпионате НХЛ проиграл «Лос-Анджелес Кингз» со счетом 3:0. Из-за этого поражения «столичные» прервали победную серию, которая насчитывала пять игр. Овечкин не сумел забить и ни разу за весь матч не нанес бросок в створ ворот.

Ранее в НХЛ обновили прогноз, когда Овечкин побьет рекорд Гретцки.