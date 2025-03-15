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Экс-игрок «Реала» обвинил судей в предвзятости в финале южноамериканского турнира

Хамес Родригес заявил, что судьи помогли Аргентине выиграть Кубок Америки — 2024
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Fernando Vergara/AP

Футболист сборной Колумбии Хамес Родригес обвинил судей в предвзятости на Кубке Америки 2024 года, который выиграла сборная Аргентины. По его мнению, арбитр не назначил два пенальти в пользу сборной Колумбии. Его слова приводит Marca.

«Я уверен, что судья оказал огромное влияние. В финале не было назначено в нашу пользу минимум два пенальти. Это очевидно. На мой взгляд, это все странно и любопытно», — заявил Родригес.

В финале Кубка Америки сборная Аргентины обыграла команду Колумбии в дополнительное время — 1:0. Единственный мяч в этой встрече забил нападающий итальянского «Интера» Лаутаро Мартинес на 112-й минуте. Лионель Месси не смог доиграть матч до конца. Он покинул поле на 66-й минуте из-за повреждения голеностопа.

Весной 2022 года Международная федерация футбола (ФИФА) и Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА), следуя рекомендациям Международного олимпийского комитета, приняли решение отстранить сборную России, а также все российские клубы от участия во всех соревнованиях, подконтрольных этим организациям.

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