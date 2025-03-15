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«Монако» без Головина обыграло «Анже» в чемпионате Франции

«Монако» обыграло «Анже» в 26-м туре чемпионата Франции
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Global Look Press

«Монако» обыграло «Анже» в матче 26-го тура чемпионата Франции по футболу.

Встреча, которая состоялась на стадионе «Стад Раймон-Копа», завершилась с результатом 2:0 в пользу гостей.

Все мячи в этой встрече были забиты во втором тайме. Первый гол забил датский нападающий Мика Биерит на 77-й минуте, а на 88-й минуте французский форвард Манес Аклиуш реализовал удар с 11-метровой отметки.

Российский полузащитник «Монако» Александр Головин в заявку на матч не попал. Он продолжает восстанавливаться после травмы паха.

В турнирной таблице чемпионата Франции «Монако» занимает третью строчку — у коллектива 47 баллов после 26 встреч. «Анже» располагается на 14-й позиции — у них 27 очков после 26 игр.

Весной 2022 года Международная федерация футбола (ФИФА) и Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА), следуя рекомендациям Международного олимпийского комитета (МОК), приняли решение отстранить сборную России, а также все российские клубы от участия во всех соревнованиях, подконтрольных этим организациям.

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