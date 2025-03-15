«Милан» одержал волевую победу в чемпионате Италии

«Милан» одержал волевую победу над «Комо» в матче 29-го тура чемпионата Италии.

Встреча, которая состоялась на стадионе «Сан-Сиро» в Милане, завершилась победой хозяев со счетом 2:1. На 33-й минуте Лукас Да Кунья вывел гостей вперед. На 63-й минуте Кристиан Пулишич счет сравнял, а победу хозяевам принес Тиджани Рейндерс на 75-й минуте. На 90+1-й минуте хавбек «Комо» Деле Алли получил красную карточку, а на 90+4-й — тренер коллектива Сеск Фабрегас.

В турнирной таблице «Милан» занимает седьмое место с 47 очками после 29 игр. «Комо» находится на 13-й строчке с 29 баллами после 29 встреч.

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