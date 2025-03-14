«Как учила ленинградская улица»: Ротенберг заявил, что выполнил обещание

Ротенберг заявил, что ответил за базар, сыграв на «ноль»

Главный тренер хоккейного клуба СКА Роман Ротенберг заявил, что «ответил за базар», сыграв на «ноль» в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) против «Сочи». Об этом он заявил на пресс-конференции.

«Я же обещал сыграть на «ноль». Как учила ленинградская улица — нужно отвечать за свой базар», — заявил Ротенберг.

Встреча СКА и «Сочи» завершилась со счетом 2:0. На 8-й минуте встречи отличился Сергей Толчинский, а на 29-й — Михаил Григоренко.

Набрав 79 баллов за 65 игр, коллектив Романа Ротенберга занимает шестое место в Западной конференции и примет участие в плей-офф. «Сочи» с 45 очками идут на последнем, 11-м месте и не попадут в матчи навылет.

Международная федерация хоккея (IIHF) весной 2022 года приняла решение отстранить российских игроков от участия в международных турнирах даже в нейтральном статусе, также организация забрала у России право на проведение домашнего молодежного чемпионата мира в 2023 году. В марте 2023 года IIHF продлила отстранение на сезон-2023/24.

Ранее Ротенберг назвал «СКА Арену» лучшим стадионом в мире.