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Трехкратный призер Игр объяснил решение уйти в политику

Призер Игр Демченко о решении пойти в политику: надо помогать своему городу
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Михаил Мокрушин/РИА «Новости»

Трехкратный вице-чемпион Олимпийских игр по санному спорту Альберт Демченко объяснил, почему после завершения спортивной карьеры принял решение уйти в политику. Его слова приводит «Спорт-Экспресс».

«Мой предшественник сложил полномочия, поэтому я решил поучаствовать в довыборах по этому округу. Надо помогать своему городу», — заявил Демченко.

Бывший спортсмен отметил, что является депутатом Законодательного собрания по 17-му округу Пермского края, в который входит его родной город Чусовой.

Демченко — трехкратный серебряный призер Олимпийских игр (2006 и 2014), двукратный серебряный призер чемпионата мира 2012 года, четырехкратный чемпион Европы, обладатель Кубка мира 2004/05, многократный чемпион России. Он — заслуженный мастер спорта России.

22 декабря 2017 года решением Международного олимпийского комитета за нарушение антидопинговых правил Демченко был лишен двух серебряных медалей Олимпийских игр 2014 года в Сочи и пожизненно отстранен от участия в Олимпийских играх. Спортсмен подал апелляцию, которая была удовлетворена, награды были возвращены.

Ранее российскую теннисистку дисквалифицировали из-за антикоррупционных правил.

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