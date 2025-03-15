Экс-тренер «Спартака» призвал не унывать из-за дисквалификации защитника

Бывший тренер московского «Спартака» Валерий Гладилин в интервью «Газете.Ru» заявил, что потеря защитника Алексиса Дуарте перед центральным матчем 21-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) против петербургского «Зенита» не будет критичной для красно-белых.

По его словам, отсутствие полузащитника Вендела у петербуржцев тоже не станет проблемой для них.

«Ни для одной стороны, ни для другой потеря игроков основного состава не является критичной. У обеих команд по 20 высококлассных футболистов, на каждое место на поле есть запасной игрок. Так что и Дуарте заменят, и Вендела. Из-за этих перестановок может поменяться схема игры, но тактика останется прежней. Та команда, которая лучше реализует свои моменты у ворот противника и меньше допустит ошибок у своих ворот, и победит», — заявил Гладилин.

В следующем матче чемпионата России «Зенит» встретится с московским «Спартаком». Игра состоится в Москве 16 марта. Команды выйдут на поле в 19:45 по московскому времени. «Зенит» и «Краснодар» делят первое место, набрав по 43 очка. «Спартак» идет третьим, имея в активе 40 баллов.

В матче первого круга «Зенит» и «Спартак» сыграли вничью. Встреча завершилась со счетом 0:0.

Ранее экс-тренер «Спартака» объяснил принципиальность игры с «Зенитом».