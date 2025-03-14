Ротенберг назвал «СКА Арену» лучшим стадионом в мире

Ротенберг: 18-й аншлаг подряд на «СКА Арене» — лучшем стадионе в мире

Главный тренер петербургского хоккейного клуба СКА Роман Ротенберг заявил, что «СКА Арена» является лучшим хоккейным стадионом в мире. Его слова приводит «Матч ТВ».

«Заслуженная победа. Поздравляю команду, сыграли на ноль. Командный сухарь. Наша арена — лучшая в мире, 18‑й аншлаг подряд. В сравнении надо увидеть, как дела на Урале», — сказал Ротенберг.

14 марта СКА обыграл «Сочи» в матче регулярного чемпионата КХЛ со счетом 2:0. На 8-й минуте встречи отличился Сергей Толчинский, а на 29-й — Михаил Григоренко.

Набрав 79 баллов за 65 игр, коллектив Романа Ротенберга занимает шестое место в Западной конференции. «Сочи» с 45 очками идет на последнем, 11-м месте.

Международная федерация хоккея (IIHF) весной 2022 года приняла решение отстранить российских игроков от участия в международных турнирах даже в нейтральном статусе, также организация забрала у России право на проведение домашнего молодежного чемпионата мира в 2023 году. В марте 2023 года IIHF продлила отстранение на сезон-2023/24.

Ранее Ротенберг рассказал о самом жестком телефонном звонке в жизни.