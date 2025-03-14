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«Трактор» прервал 12-матчевую победную серию «Авангарда» в КХЛ

«Трактор» прервал 12-матчевую победную серию «Авангарда», победив со счетом 5:4
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Максим Богодвид/РИА Новости

Челябинский «Трактор» обыграл омский «Авангард» в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

Встреча, которая состоялась на стадионе «Арена G-Drive» в Омске, завершилась со счетом 5:4 в пользу гостей. В составе победителей отличились Василий Глотов на 14-й минуте, Чарльз Робинсон на 27-й, Виталий Кравцов на 37-й, Семен Дер-Аргучинцев на 38-й и Александр Кадейкин на 57-й минутах. У «Авангарда» забивали Иван Игумнов на 16-й, Джованни Фьоре на 20-й, Константин Окулов на 56-й и Николай Прохоркин на 59-й минутах.

В этой встрече прервалась 12-матчевая серия без поражений для «Авангарда». Последний раз они уступали 4 февраля московскому ЦСКА (1:2, по буллитам).

Челябинской командой из-за болезни главного тренера Бенуа Гру руководил его помощник Рафаэль-Пьер Рише. Он стал самым молодым тренером в истории лиги — 30 лет, 300 дней.

В турнирной таблице Восточной конференции «Авангард» идет шестым с 82 баллами, «Трактор» — лидирует (92 очка). Оба коллектива вышли в плей-офф.

Ранее стала известна первая пара плей-офф КХЛ.

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