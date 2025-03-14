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Экс-игрок «Зенита» объяснил, чем опасно отсутствие Вендела в игре со «Спартаком»

Экс-футболист Игонин заявил, что без Вендела «Зениту» будет тяжко со «Спартаком»
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Maksim Konstantinov/Global Look Press

Бывший полузащитник «Зенита» Алексей Игонин в интервью odds.ru заявил, что из-за дисквалификации Вендела петербургский клуб в матче 21-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) против столичного «Спартака» потеряет в скорости.

По его мнению, тренерскому штабу сине-бело-голубых будет нужно придумать, как изменить эту ситуацию.

«Вендел мотивирован, несмотря на всякие разговоры, хочет показать себя, поэтому это потеря. «Зенит» потеряет в скорости, через Вендела строился выход из обороны все годы, нужно будет что-то придумывать», — заявил Игонин.

В следующем матче чемпионата России «Зенит» встретится в московским «Спартаком». Игра состоится в Москве 16 марта. Команды выйдут на поле в 19:45 по московскому времени. «Зенит» и «Краснодар» делят первое место, набрав по 43 очка. «Спартак» идет третьим, имея в активе 40 баллов. На одно очко от «Спартака» отстает московское «Динамо». На пятом месте в турнирной таблице идет столичный «Локомотив», имея в активе 37 баллов. Московский ЦСКА идет шестым с 35 очками.

В матче первого круга «Зенит» и «Спартак» сыграли вничью. Встреча завершилась со счетом 0:0.

Ранее в «Зените» заявили о падении уровня футболистов в РПЛ.

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