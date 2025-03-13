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Кучеров может не сыграть в матче с «Филадельфией»

Нападающий «Тампы» Кучеров может пропустить матч с «Филадельфией» из-за болезни
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Kim Klement Neitzel/Reuters

Российский нападающий клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Тампа-Бэй Лайтнинг» Никита Кучеров может пропустить предстоящий матч регулярного чемпионата против «Филадельфии Флайерз». Об этом сообщает пресс-служба лиги.

После второго периода встречи с «Каролиной», которая состоялась 12 марта, россиянин покинул лед, а на следующий день пропустил утреннюю раскатку.

Кучеров является двукратным обладателем Кубка Стэнли. По итогам минувшего сезона он завоевал «Арт Росс Трофи» как лучший бомбардир регулярного чемпионата — в 81 матче он набрал 144 (44+100) очка. В пяти играх плей-офф россиянин сделал семь результативных передач.

При этом Кучеров остался без приза самому ценному игроку сезона — «Харт Трофи». Победителем данной номинации по итогам сезона-2023/24 стал канадский форвард «Колорадо Эвеланш» Натан Маккиннон. 28-летний нападающий по итогам голосования журналистов набрал 1740 баллов. Занявший второе место в голосовании Кучеров довольствовался 1269 баллами.

В текущем сезоне у него 92 (28+64) очка за 61 игру.

Ранее Александр Овечкин побил российский рекорд НХЛ по очкам в 39+ лет.

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