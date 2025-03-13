Карпин объяснил вызов Дзюбы в сборную России

Главный тренер сборной России по футболу Валерий Карпин заявил, что нападающий тольяттинского «Акрона» Артем Дзюба своей карьерой и игрой в последних матчах заслужил вызов на мартовские товарищеские матчи. Его слова приводит официальный сайт Российского футбольного союза (РФС).

«Мы говорили о том, что не вызываем игроков старше 30 лет, но у любого правила могут быть исключения. Думаю, что как своей карьерой, так и игрой в последних матчах Артем такое исключение точно заслужил», — заявил Карпин.

Игра против Гренады пройдет 19 марта в Москве на «ВТБ Арене». Гренада располагается на 174-й позиции в рейтинге Международной федерации футбола (ФИФА). Также в марте сборная России сыграет против Замбии — матч состоится 25 числа.

В 2024 году сборная России провела пять товарищеских матчей. Подопечные Валерия Карпина обыграли Вьетнам со счетом 3:0, Белоруссию, Сербию и Сирию — 4:0, а также Бруней — 11:0.

Весной 2022 года ФИФА и Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА), следуя рекомендациям Международного олимпийского комитета, приняли решение отстранить сборную России, а также все российские клубы от участия во всех соревнованиях, подконтрольных этим организациям.

Ранее Дзюба рассказал, что его трясет как малолетнего пацана.