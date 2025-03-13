Дзюба отреагировал на вызов в сборную России

Дзюба о вызове в сборную России: я как будто во сне

Нападающий тольяттинского «Акрона» Артем Дзюба отреагировал на вызов на мартовские товарищеские матчи сборной России с Замбией и Гренадой, заявив, что находится как будто во сне, передает Sport24.

«Я как будто во сне. Хочется сказать большое спасибо всем, кто принял такое решение. Российскому футбольному союзу, главному тренеру Валерию Карпину и всем причастным», — сказал Дзюба.

Игра против Гренады пройдет 19 марта в Москве на «ВТБ Арене». Гренада располагается на 174-й позиции в рейтинге Международной федерации футбола (ФИФА). Также в марте сборная России сыграет против Замбии — матч состоится 25 числа.

В 2024 году сборная России провела пять товарищеских матчей. Подопечные Валерия Карпина обыграли Вьетнам со счетом 3:0, Белоруссию, Сербию и Сирию — 4:0, а также Бруней — 11:0.

Весной 2022 года ФИФА и Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА), следуя рекомендациям Международного олимпийского комитета, приняли решение отстранить сборную России, а также все российские клубы от участия во всех соревнованиях, подконтрольных этим организациям.

Ранее футболист московского «Спартака» назвал Дзюбу хорошим парнем.