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«Это забавно»: легенда НХЛ о погоне Овечкина за рекордом Гретцки

Легенда НХЛ Селянне о погоне Овечкина: это забавно
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Geoff Burke/IMAGN IMAGES/Reuters

Легенда Национальной хоккейной лиги (НХЛ Теэму Селянне заявил, что форвард «Вашингтона» Александр Овечкин собирается побить рекорд Уэйна Гретцки, о сложности которого люди даже не догадываются, передает пресс-служба лиги.

«Это так забавно, потому что Гретцки всегда говорил, что рекорды созданы для того, чтобы их побили. А теперь Овечкин собирается побить рекорд, о сложности которого люди даже не догадываются. Это просто невероятно», — сказал Селянне.

Овечкин продолжает погоню за «вечным» снайперским рекордом канадца Уэйна Гретцки, на счету которого 894 шайбы в НХЛ. Для того, чтобы догнать Гретцки, Овечкину осталось отличиться восемь раз, а для того, чтобы побить рекорд, ему нужно забросить девять шайб.

В ночь на 12 марта «Вашингтон» в матче регулярного чемпионата НХЛ одолел «Анахайм Дакс» со счетом 7:4, а Овечкин записал на свой счет три результативных паса, два из которых пришлись на первый период встречи. Третий результативный пас он отдал на белорусского хоккеиста Алексея Протаса, поразившего пустые ворота.

Ранее в «Динамо» высказались об Овечкине.

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