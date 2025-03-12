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Овечкин рассказал о встрече с легендой НХЛ

Овечкин рассказал о встрече с легендой НХЛ Селянне
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Geoff Burke/IMAGN IMAGES/Reuters

Российский нападающий клуба «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин рассказал о встрече с легендой Национальной хоккейной лиги (НХЛ) финном Теэму Селянне. Его слова приводит официальный сайт НХЛ.

«Было приятно его увидеть. Очевидно, он легенда и великий человек. Мне повезло играть против тех ребят, которые были суперзвездами в то время», — заявил Овечкин.

54-летний Селянне выступал в НХЛ с 1996 по 2014 год. Он является одним из лучших хоккеистов Финляндии за всю историю. Селянне — лучший по количеству очков в НХЛ, количеству очков на олимпийских турнирах, рекордсмен НХЛ по шайбам среди новичков. В 2007 году Селянне в составе «Анахайм Дакс» выиграл Кубок Стэнли. В 2017 году вошел в Зал хоккейной славы.

В ночь на 12 марта «Вашингтон» в матче регулярного чемпионата НХЛ одолел «Анахайм Дакс», а Овечкин записал на свой счет три результативных паса, два из которых пришлись на первый период встречи.

Овечкин продолжает погоню за «вечным» снайперским рекордом канадца Уэйна Гретцки, на счету которого 894 шайбы в НХЛ. Для того, чтобы догнать Гретцки, Овечкину осталось отличиться восемь раз, а для того, чтобы побить рекорд, ему нужно забросить девять шайб.

Ранее игрок НХЛ заявил, что у него почернела рука из-за Овечкина.

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